راقب "احمرار العين".. 3 إشارات قد تكشف ارتفاع ضغط الدم

كتيت: رودينا ضوه

يعتبر احمرار العين من المشكلات الشائعة التي قد تواجه الأفراد في مختلف الأعمار، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بعدم راحة أو شعور بالحكة أو الحرقة، وتتنوع الأسباب ما بين عوامل بيئية مؤقتة مثل التعرض للدخان أو الهواء الجاف.

وفقًا لموقع clevelandclinic إليك أسباب قد تؤدي احمرار عينك:

الحساسية

إذا كنت تعاني من الحساسية، فقد تتأثر عينيك مع تغير الفصول، قد تسبب مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح أو الغبار في الهواء، حكة أو سيلانًا للدموع أو حرقة في عينيك، نتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

تمزق الأوعية الدموية

قد تنفجر الأوعية الدموية على سطح العين أحيانًا نتيجة ارتفاع ضغط الدم، أو تناول مميعات الدم، أو جراحات العيون، تظهر على شكل بقعة حمراء صغيرة على العين، أو حتى احمرار منتشر.

العدوى

يمكن أن تؤدي العدوى الناتجة عن البكتيريا أو مسببات الحساسية أو الفطريات أو الفيروسات إلى احمرار العينين وارتفاع ضغط الدم أيضًا، يعد مستخدمو العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لا تقتصر أضرار العدسات اللاصقة على جفاف العين فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تأكل سطح العين والتهاب.

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