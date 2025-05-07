مشروب طبيعي يغسل الكبد من السموم في 3 أيام فقط

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ يؤدي دورًا محوريًا في تنقية الدم من السموم وتنظيم العديد من العمليات الأيضية.

ومع تزايد التعرض للملوثات البيئية والعادات الغذائية الخاطئة، تزداد حاجة الجسم إلى دعم الكبد بطرق طبيعية وآمنة تعزز من كفاءته دون اللجوء إلى العقاقير الكيميائية.

وأكد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك مشروبًا طبيعيًا يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تنظيف الكبد من السموم خلال فترة قصيرة، وهو "مغلي الكركم مع الزنجبيل".

وأوضح "شهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذا المشروب من الحلول الفعالة التي يمكن تناولها بشكل يومي لتنقية الكبد، وذلك بفضل خصائص كل من الكركم والزنجبيل.

وبين أن الكركم يحتوي على مادة "الكركومين" التي تتمتع بقدرة عالية على مكافحة الالتهابات وتفكيك السموم المتراكمة في الكبد.

وأشار إلى أن الزنجبيل من المنشطات الطبيعية التي تحفز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد في تعزيز قدرة الكبد على معالجة السموم بشكل أكثر كفاءة.

طريقة تحضير مغلي الكركم مع الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

يغلى الماء ثم يضاف إليه الكركم والزنجبيل ويترك لمدة 5 دقائق، ويمكن تحليته بالعسل حسب الرغبة.

فوائد مغلي الكركم مع الزنجبيل

وعن فوائد مغلي الكركم مع الزنجبيل، أوضح شهاب صلاح أنه يعزز من قدرة الكبد على إزالة السموم بفضل المواد الفعّالة في الكركم والزنجبيل، ويعمل كمضاد أكسدة ويساهم في تقليل الالتهابات في الجسم.

وألمح إلى أن مغلي الكركم مع الزنجبيل يساهم الزنجبيل في تحسين حركة الأمعاء وزيادة إفراز العصارة الصفراوية، ما ينعكس إيجابيًا على الهضم.

وأكد أن تناول هذا المشروب بشكل منتظم لمدة 3 أيام فقط يمكن أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في صحة الكبد، ويمنح الجسم شعورًا عامًا بالتحسن والنشاط.



"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية