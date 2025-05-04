ما أضرار الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن؟

لم تعد سماعات الرأس والأذن مجرد أدوات ترفيهية، بل أصبحت جزءا أساسيا من روتيننا اليومي، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط أو غير الصحيح لها يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في حاسة السمع.

وحذرت الدكتورة سفيتلانا نوزنيتسكايا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة الروسية من المخاطر غير المتوقعة لاستخدام السماعات في ظروف معينة،

وأوضحت أن أخطر المواقف لاستخدامها هي عند ممارسة الرياضة أو السباحة أو الاستحمام، وفقا لموقع "mail".

وأضافت:"استخدام سماعات الرأس يزيد من البكتيريا داخل قناة الأذن 11 مرة.

جميعنا لدينا بكتيريا في آذاننا، وفي معظم الحالات لا تسبب هذه البكتيريا أي مشاكل صحية، ومع ذلك إذا ازدادت أو دخلت بكتيريا جديدة إلى الأذن، على سبيل المثال عند إعطاء سماعة أذن لصديق للاستماع إلى الموسيقى معا، فقد يؤدي ذلك إلى تطور التهابات داخل الأذن.

وجلد القناة السمعية الخارجية رقيق، لذا فإن الاستخدام المتكرر أو لفترات طويلة لسماعات الأذن قد يؤدي في النهاية إلى إتلاف سلامة الجلد، ويسبب التهاب القناة السمعية الخارجية".

وأشارت نوزنيتسكايا إلى أن سماعات الرأس أو الأذن تمتص الحرارة والرطوبة، ما يجعلها بيئة مثالية لنمو جميع أنواع البكتيريا أو الفطريات، وقد يساهم هذا الأمر بانتقال البكتيريا أو الفطريات إلى الأذن مسببة عدوى خطيرة.

ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يستخدمون سماعات الأذن بشكل متكرر أن يقوموا بتنظيف السماعات وتعقيمها بالكحول الطبي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وأن يحرصوا على تنظيفها من شمع الأذن المتراكم عليها باستمرار.

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