دراسة: العلاج الإشعاعي قصير المدة هو الأفضل لسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال حول العالم، ويعد العلاج الإشعاعي خيارا علاجيا للعديد من المرضى، حيث يقدم نتائج مماثلة للجراحة.

وكإجراء يُجرى في العيادات الخارجية، يُتيح للرجال الحفاظ على جزء كبير من روتينهم اليومي أثناء العلاج. مع ذلك، عادةً ما تمتد جداول العلاج الإشعاعي التقليدية لعدة أسابيع، ما قد يشكل عبئاً على المرضى، ويضغط على هياكل الرعاية الصحية وطاقة العلاج الإشعاعي، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لوند أن دورة علاج إشعاعي أقصر بكثير لسرطان البروستاتا الموضعي تُضاهي في أمانها وفعاليتها الدورة التقليدية التي تمتد لـ 8 أسابيع، حتى بعد 10 سنوات من العلاج.

وكشفت الدراسة أن تقديم العلاج الإشعاعي الدقيق على مدى أسبوعين ونصف فقط يُحقق نجاحاً مماثلًا في التغلب على سرطان البروستاتا مقارنةً بالنهج القياسي الذي يستغرق 8 أسابيع.

وبعد عقد من العلاج، حقق كلا الخيارين معدلات مماثلة في السيطرة على المرض والبقاء على قيد الحياة.

وشارك في هذه التجربة السريرية الكبيرة من المرحلة الثالثة 1200 رجل مصاب بسرطان البروستاتا الموضعي متوسط ​​إلى عالي الخطورة.

النتائج بعد 10 سنوات

• بقاء على قيد الحياة دون فشل (عدم عودة السرطان أو الحاجة إلى علاج إضافي): 72% في مجموعة العلاج قصير المدى مقابل 65% في مجموعة العلاج القياسي.

• معدل البقاء على قيد الحياة الإجمالي: 81% في مجموعة العلاج قصير المدى مقابل 79% في مجموعة العلاج القياسي.

• معدل الوفيات بسرطان البروستاتا: 4% في المجموعتين.

• الآثار الجانبية: كانت أعراض المسالك البولية والأمعاء متشابهة في كلتا المجموعتين، وكانت معظمها خفيفة إلى متوسطة.

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