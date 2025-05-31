هل تساعد الأعشاب الطبيعية في زيادة التركيز خلال المذاكرة؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصائح مهمة للطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات، محذرا من الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بتعزيز التركيز باستخدام الأعشاب.

وتلقى موافي خلال لقائه في برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، سؤالا من أحد الطلاب حول ما إذا كانت الأعشاب الطبيعية تساعد في زيادة التركيز خلال المذاكرة، فجاء رده قاطعا: "هذه المعلومة خاطئة تماما، الأعشاب ليس لها أي علاقة بزيادة التركيز نهائيا".

وأضاف: "اللي يقولك خد أعشاب تزود تركيز، ده شخص مضلل.. وأوعى تروح له تاني"، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على النصائح الشعبية غير المبنية على أساس علمي.

الهاتف المحمول العدو الأول للتركيز

ونبه موافي إلى خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء فترة الاستعداد للامتحانات، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تشتت الانتباه وضعف التركيز لدى الطلاب.

وأوضح: "ثبت علميا أن استخدام الموبايل يؤثر سلبا على قدرة الإنسان على التركيز، خصوصا عند استخدامه لفترات طويلة أو أثناء المذاكرة".

واختتم نصائحه بحث الطلاب على الابتعاد قدر الإمكان عن الهاتف المحمول خلال الدراسة، وتجنب أي مصادر للتشتت الذهني لضمان أفضل استفادة من وقت المذاكرة.

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