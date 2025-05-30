تشير لأمراض القلب.. طبيب قلب يحذر من تجاهل هذه العلامة

كتب – سيد متولي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من أمراض القلب والدورة الدموية، ومن المُرجَّح أن يُصاب أكثر من نصفهم بإحدى هذه الحالات خلال حياتهم، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، وهذا يُؤكد أهمية مراقبة صحة القلب واليقظة بشأن أعراض المرض المحتملة.

وكشف الدكتور داريوس فرزاد، طبيب القلب في مستشفى جيفرسون هيلث، أن ألم الصدر هو الشكوى الأكثر شيوعًا في المستشفيات، ونصح أي شخص يعاني من ألم في الصدر، بالذهاب للطبيب، كما أشار إلى أن العديد من الأفراد الذين تُشخَّص إصابتهم بأمراض القلب لاحقًا غالبًا ما يتجاهلون ألم الصدر باعتباره حرقة معدة، ويحاولون "التغلب عليه" لعدة أيام.

وحذَّر الدكتور فرزاد من الاعتماد على "جوجل" لتشخيص الأعراض، مُشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة عبر الإنترنت "ليست موثوقة دائمًا"، وبدلا من ذلك، حث أولئك الذين يعانون من أعراض جديدة على استشارة الطبيب، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشف فرزاد: "الشيء المتعلق ببعض أشكال أمراض القلب هو أنها يمكن أن تظهر بطرق مختلفة كثيرة، فهذه الأمراض يمكن أن تكون جهازية، وتؤثر على أنظمة أعضاء مختلفة مرتبطة بتشخيص القلب المركزي".

وإذا كنت تعاني من أي نوع من أمراض القلب، أو تعرضت لنوبة قلبية، أو عانيت من قصور القلب الاحتقاني أو عدم انتظام ضربات القلب، أو لديك عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو داء السكري، أو لديك تاريخ طويل مع التدخين، يُنصح بزيارة طبيب قلب.

كما يوصي "فرزاد"، أي شخص يعاني من أعراض قد ترتبط بمشاكل قلبية طلب المشورة الطبية فورًا.

هل تتساءل عن كيفية تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؟

يؤكد "فرزاد" على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، لحماية صحتك.

كما يجب تجنب الأطعمة المقلية والحلويات والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات الفارغة، واستبدالها بنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون.

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