رائحة الفم الكريهة (البخر) مشكلة شائعة ومزعجة، لكن الخبر الجيد هو أن معظم أسبابها يمكن معالجتها والتحكم بها بفعالية.

إليك أفضل الطرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وفقًا لـ healthline.

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل

استخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، تأكد من تنظيف جميع أسطح الأسنان جيدًا.

استخدام خيط الأسنان يوميًا

الخيط يصل إلى بقايا الطعام والبكتيريا العالقة بين الأسنان وتحت خط اللثة، والتي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. إهمال الخيط يترك مصادر رئيسية للرائحة.

تنظيف اللسان

يعتبر اللسان بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا التي تسبب الرائحة. استخدم مكشطة اللسان (متوفرة في الصيدليات) أو الجزء الخلفي من فرشاة أسنانك لتنظيف اللسان بلطف من الخلف إلى الأمام يوميًا. ستلاحظ كمية كبيرة من البكتيريا تتجمع على المكشطة.

استخدام غسول الفم

اختر غسول فم مضاد للبكتيريا، استخدمه بعد تنظيف الأسنان والخيط. الغسول يساعد في قتل البكتيريا وتقليل الرائحة مؤقتًا. ملاحظة: لا يجب أن يحل غسول الفم محل التنظيف بالفرشاة والخيط.

شرب الماء بكميات كافية

جفاف الفم هو أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، لأن اللعاب يساعد في تنظيف الفم من بقايا الطعام والبكتيريا، اشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

مضغ العلكة الخالية من السكر

تجنب جفاف الفم

الانتباه للنظام الغذائي

تجنب الأطعمة المسببة للرائحة

بعض الأطعمة مثل الثوم، البصل، التوابل القوية، وبعض الأسماك يمكن أن تسبب رائحة قوية تنتقل إلى الرئتين ثم تخرج مع الزفير. قلل من تناولها، أو نظف فمك جيدًا بعدها.

الحد من السكريات

السكر يغذي البكتيريا في الفم ويزيد من إنتاج الأحماض المسببة للرائحة والتسوس.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف

مثل التفاح، الجزر، والكرفس. هذه الأطعمة تعمل كفرشاة أسنان طبيعية وتساعد في تنظيف الفم وتحفيز إنتاج اللعاب.

علاج المشاكل الصحية الأساسي

زيارة طبيب الأسنان بانتظام

للكشف عن وعلاج أي مشاكل مثل التسوس، أمراض اللثة (التهاب اللثة والتهاب دواعم السن)، التجاويف، أو الخراجات التي قد تكون مصدرًا للرائحة. قد تحتاج إلى تنظيف احترافي لإزالة الجير.

علاج التهابات الجهاز التنفسي

مثل التهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهاب اللوزتين، أو التهاب الشعب الهوائية، حيث يمكن أن تتجمع البكتيريا والمخاط وتسبب رائحة.

التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي

مثل الارتجاع المريئي (GERD) أو بعض حالات عسر الهضم، والتي يمكن أن تسبب رائحة قادمة من المعدة.

التحكم في الأمراض المزمنة

بعض الحالات الصحية مثل السكري غير المتحكم فيه، أمراض الكلى، أو أمراض الكبد يمكن أن تسبب رائحة فم مميزة.

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