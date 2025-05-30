هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول الفاكهة.. لن تتوقع

قد يكون تأثير الفاكهة على مستويات السكر في الدم مفاجئًا للبعض، خاصةً وأن الفاكهة تعتبر جزءًا صحيًا من أي نظام غذائي، لكن الحقيقة هي أن تأثير الفاكهة على سكر الدم يعتمد بشكل كبير على نوع الفاكهة، طريقة تحضيرها، وكمية الألياف والسكر الموجودة فيها، وفقًا لـ healthline.

ليست كلها متساوية في تأثيرها على السكر

الفواكه تحتوي على سكر طبيعي يسمى الفركتوز، وعلى الرغم من أنه سكر طبيعي، إلا أنه لا يزال يؤثر على مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين. الفارق الأساسي يكمن في وجود الألياف.

ما يحدث عادة عند تناول الفاكه

الفواكه الكاملة والطازجة

هذه هي الأفضل. الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة (مثل التفاح أو الكمثرى بقشرها) تبطئ من امتصاص السكر في مجرى الدم. هذا يمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم ويساعد على الحفاظ على مستوياته مستقرة نسبيًا. لذلك، قد لا تتوقع ارتفاعًا كبيرًا ومفاجئًا في السكر عند تناول هذه الفاكهة باعتدال.

الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

بعض الفواكه تحتوي بطبيعتها على كمية أقل من السكر أو نسبة أعلى من الألياف، مما يجعل مؤشرها الجلايسيمي (GI) منخفضًا. المؤشر الجلايسيمي هو مقياس لمدى سرعة رفع الطعام لمستوى السكر في الدم. الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ترفع السكر ببطء وبشكل تدريجي.

التوت بأنواعه (الفراولة، التوت الأزرق، العليق)، التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش، الحمضيات (البرتقال، الجريب فروت)، الكيوي.

عصائر الفاكهة

هنا تكمن المفاجأة! عصائر الفاكهة، حتى لو كانت طبيعية 100% وبدون سكر مضاف، تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة. عند عصر الفاكهة، تُفقد الكثير من الألياف، مما يجعل السكريات تمتص بسرعة أكبر في مجرى الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع ومفاجئ في مستويات السكر، يشبه إلى حد كبير تأثير المشروبات السكرية. لذا، قد تتفاجأ بارتفاع السكر إذا كنت تظن أن عصير الفاكهة صحي بنفس قدر الفاكهة الكاملة.

الفواكه المجففة

التين المجفف، الزبيب، المشمش المجفف هي أمثلة على فواكه مجففة. عملية التجفيف تزيل الماء وتركز السكر، مما يجعلها تحتوي على كمية سكر أعلى بكثير في الحصة الواحدة مقارنة بالفاكهة الطازجة. هذا يعني أنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة.

الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل طبيعي ومحتوى ألياف أقل نسبيًا، مما يجعل مؤشرها الجلايسيمي مرتفعًا.

لمانجو، الأناناس، البطيخ، الموز الناضج جدًا، التين، التمر. تناول هذه الفواكه بكميات كبيرة يمكن أن يسبب ارتفاعًا ملحوظًا في سكر الدم.

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