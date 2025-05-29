"القاتل الصامت".. 3 خطوات منزلية تحميك من ارتفاع ضغط الدم في أسابيع

كتبت- شيماء مرسي

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة.

وكشفت أخصائية التغذية البريطانية كورتني كاسيس مجموعة من الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية لخفض ضغط الدم في غضون أسابيع، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية وموقع "هيلث".

الحد من الأطعمة المصنعة والسكر المضاف

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بمقاومة الأنسولين والالتهابات، لذا يجب تجنب تناول الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم مثل المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والخبز الأبيض.

كما أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم.

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة

مثل الخضراوات غير النشوية والفواكه منخفضة السكر والمكسرات والبذور سيوفر العناصر الغذائية الضرورية لتنظيم ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

كما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميا.

ويجب أن تشكل الأطعمة النشوية مثل المكرونة والأرز والبطاطس حوالي ثلث استهلاكنا اليومي من الطعام، لأنها تمد الجسم بالطاقة.

ويجب أيضا أن نضمن وجود البروتين في كل وجبة، حيث يمكن الحصول على هذا البروتين من منتجات الألبان، أو المصادر النباتية مثل العدس والفاصوليا، أو قطع اللحم قليلة الدهن واللحم المفروم.

وتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا، ويفضل أن تكون إحداهما من الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الماكريل.

استبدال ملح الطعام

من الأفضل استبدال ملح الطعام بملح البحر الذي يحتوي على معادن أساسية لضبط ضغط الدم.

ومع ذلك، تحذر مؤسسة القلب البريطانية من أن جميع أنواع الملح، بما في ذلك ملح الطعام والبحر، يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم إذا تم استهلاكها بكميات زائدة بسبب محتواها من الصوديوم.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يجب ألا يتجاوز استهلاك البالغين من الملح 6 جرام يوميا (أي ما يعادل ملعقة صغيرة)، حيث الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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