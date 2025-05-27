9 علامات تحذيرية تظهر على جسدك تكشف إصابتك بالفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

كتبت: نورهان ربيع

هناك بعض الأعراض والعلامات التحذيرية التي قد تظهر على الجسد وتكشف اعتلال الكلى ومرضها، وتكون هذه العلامات بمثابة إشارة للتوجه إلى الطبيب وبدء العلاج.

وفيما يلي نوضح أبرز هذه العلامات، وفقًا لما ذكره موقع Kidney:

1- انخفاض الطاقة أو صعوبة التركيز

قد يؤدي الانخفاض الحاد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، ما يُسبب الشعور بالتعب أو الضعف وصعوبة التركيز. ومن مضاعفات أمراض الكلى الأخرى الإصابة بفقر الدم، الذي يُسبب أيضًا الضعف والإرهاق.

2- صعوبة النوم

عندما لا تُصفّي الكلى السموم بشكل صحيح، تبقى هذه السموم في الدم بدلًا من التخلص منها عبر البول، ما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم. كما يُعد انقطاع النفس أثناء النوم أكثر شيوعًا لدى مرضى الكلى مقارنةً بعامة الناس.

3- جفاف وحكة الجلد

قد يكون جفاف الجلد وحكّته علامة على أمراض نقص المعادن والعظام التي غالبًا ما تصاحب أمراض الكلى المتقدمة، أو عندما تعجز الكلى عن الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والعناصر الغذائية في الدم.

4- كثرة التبول

إذا شعرتَ بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً ليلًا، فقد يكون ذلك علامة على أمراض الكلى، إذ إن تلف مرشحات الكلى قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالتبول.

5- دم في البول

عادةً ما تحتفظ الكلى السليمة بخلايا الدم عند تصفية الفضلات، لكن عند تضرر مرشحات الكلى، قد تتسرب هذه الخلايا إلى البول، ما يؤدي إلى ظهور دم فيه.

6- بول رغوي

يشير وجود فقاعات كثيرة في البول، وخاصةً تلك التي تتطلب شطفًا متكررًا لتزول، إلى وجود بروتين في البول، ما يدل على احتمال وجود ضرر في الكلى.

7- الانتفاخات حول العين

عند تلف الكلى، يتسرب البروتين إلى البول، وهو ما يسبب انتفاخات مستمرة حول العينين.

8- تورم الكاحلين والقدمين

قد يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم (الملح)، ما يسبب تورمًا في القدمين والكاحلين.

9- ضعف الشهية

تراكم السموم الناتج عن ضعف وظائف الكلى قد يكون من أسباب فقدان الشهية.



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