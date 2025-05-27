كتب – سيد متولي

اكتسب زيت الزيتون شعبية واسعة حول العالم في السنوات الأخيرة، وهو مكوّنٌ رئيسيٌّ في النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بفوائده للقلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع هيلث، فإن زيت الزيتون غني بالمغذيات الدقيقة والأحماض الدهنية والفيتامينات، لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون كل صباح على معدة فارغة؟.

إنقاص الوزن

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية، وهي من أكثر أنواع الدهون الصحية التي تمنحك شعورًا بالشبع، لحياة صحية، استبدل الزبدة بزيت الزيتون.

يحمي القلب

هناك نوعان من الكوليسترول: LDL (الضار) وHDL (الجيد). زيت الزيتون غني بالدهون الصحية للقلب، ما يساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

إزالة السموم من الكبد

زيت الزيتون هو الأفضل لتنظيف أجسامنا الداخلية وتخليص الكبد من السموم، امزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع عصير ثلث ملعقة صغيرة من الليمون في كوب، وتناوله على معدة فارغة.

يقلل الالتهاب

يعمل زيت الزيتون كالإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب في أي جزء من الجسم، ووفقًا لعدة أبحاث، فإن تناول 3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يُحدث فرقًا كبيرًا كعلاج طبيعي للالتهابات.

يحسن الجهاز المناعي

زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وتحمي الجسم من أمراض المناعة الذاتية (وهي أمراض يهاجم فيها جهاز المناعة الخلايا السليمة).

تحسين صحة الثديين

سيساعدكِ زيت الزيتون على تكبير حجم ثدييكِ أو جعلهما مشدودين أكثر، دلكي ثدييكِ بحركات دائرية لمدة 10-15 دقيقة، بدءًا من الخارج ثم إلى الداخل، سيساعد ذلك على تسريع تدفق الدم، وسيكتسب ثدييكِ مرونةً في غضون 30 يومًا فقط.

يحمي الدماغ

يُساعد زيت الزيتون الدماغ على امتصاص الأكسجين، ويقي من الأمراض النفسية كالزهايمر، كما أنه يُحسّن الذاكرة ويُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

يتحكم في مستويات السكر في الدم

زيت الزيتون غني بالعناصر الغذائية والأحماض الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وهو مفيد جدًا لصحة القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

يعالج القولون

يحمي زيت الزيتون الخلايا من التلف الذي يؤدي إلى السرطان، كما يُحسّن وظائف القولون.

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