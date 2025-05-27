أطعمة تبطئ الشيخوخة لدى الرجال.. تعرف عليها

اكتشف العلماء من جامعتي واشنطن والوطنية للطب الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية أن دمج بعض الأطعمة النباتية في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مؤشر الشيخوخة على المستوى الخلوي، المعروف باسم "العمر فوق الجيني".

ووفقا للمجلة العلمية Aging، حلل الباحثون بيانات رجال تتراوح أعمارهم بين 50 و72 عامًا، والذين شاركوا في برنامج نمط حياة صحي لمدة ثمانية أسابيع.

تم استخدام "الساعة الجينية" التي ابتكرها العالم هورفاث، وهي أداة متطورة لقياس العمر البيولوجي للإنسان بدقة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الميثيل أدابتوجينات.. مفتاح الشباب

المفتاح وراء هذا التأثير هو مركبات طبيعية تسمى "الميثيل أدابتوجينات"، والتي تؤثر على عملية أساسية في أجسامنا تُعرف باسم "مثيلة الحمض النووي"، والتي تنظم نشاط الجينات، فضلا عن، تعزيز الشيخوخة الصحية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذه المركبات، مثل الكركم، إكليل الجبل، الثوم، التوت، الشاي الأخضر، وشاي أولونج الأخضر، أظهروا انخفاضًا واضحًا في عمرهم البيولوجي.

تأثيرات مذهلة على العمر البيولوجي

لوحظ أن الأشخاص الذين استهلكوا شاي أولونج الأخضر والتوت كان متوسط أعمارهم البيولوجية أقل من المتوقع بنحو 1.21 سنة.

رغم الرغم من أن الدراسة شملت مجموعة صغيرة من الرجال في منتصف العمر، إلا أن نتائجها تتوافق مع الفوائد المعروفة للأنظمة الغذائية الغنية بالنباتات، مثل النظام الغذائي المتوسطي والياباني.

استراتيجية بسيطة لإطالة العمر

بناءً على هذه النتائج، إن إضافة هذه المنتجات التي تحتوي على مركبات البوليفينول إلى النظام الغذائي، وسيلة فعالة وبسيطة لإطالة العمر وتحسين الصحة العامة لدى الرجال.

اقرا أيضا:

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

اعتقد أنه قرحة".. إصابة رجل بسرطان نادر في الكبد - احذر هذه الأعراض "

تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة





