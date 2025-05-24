هذا ما يحدث للكلي عند تناول اللب الأبيض - مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

يعد اللب الأبيض من التسالي الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، ويحرص الكثير من الأشخاص على تناوله بانتظام، إلا أن البعض يتساءل عن تأثيره على الكلى، خاصةً لمن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض يحتوي على العديد من الخصائص التي قد تكون مفيدة لصحة الكلى، حيث يُعتبر مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، وهو معدن ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف الكلى.

وأوضح "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المغنيسيوم يساهم في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، من خلال منع ترسب الكالسيوم والأوكسالات.

وأضاف أن اللب الأبيض يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة، مثل فيتامين E والكاروتينات، التي تُساعد في حماية خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يتميز اللب الأبيض بتأثير مدرّ للبول بشكل خفيف، مما يُعزز تدفق البول ويساعد في تخليص الجسم من السموم والأملاح الزائدة.

ونصح "القيعي" بضرورة مراعاة ما يلي عند تناول اللب الأبيض:

يحتوي اللب الأبيض على كميات معتدلة من البوتاسيوم والفوسفور، ما يستدعي الحذر لدى مرضى الكلى المزمنين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا، لذا يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تناوله بكميات كبيرة.

الانتباه إلى الأملاح المضافة، إذ غالبًا ما يُحمّص اللب الأبيض مع كمية كبيرة من الملح، مما يزيد من نسبة الصوديوم في الجسم، ويرفع ضغط الدم، وبالتالي يُرهق الكلى، لذا يُنصح بتناول اللب الأبيض غير المملّح، أو المحمّص بكمية قليلة من الملح.

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