سرطان الثدي يبدأ بصمت.. أعراض مفاجئة تستدعي زيارة فورية للطب

كتبت: نورهان ربيع

سرطان الثدي أصبح من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الآونة الأخيرة، ومن الممكن أن تصاب به أي امرأة، فالجميع معرضات لذلك، لكن الأطباء والتجارب أثبتوا أنه كلما تم اكتشاف هذا المرض مبكرًا، كان الأمل في الشفاء أكبر.

ولذلك أصبحت العديد من النساء يراقبن صحتهن جيدًا حتى يتمكنَّ من رصد أي عرض من الأعراض المعروفة التي قد تنذر بالخطر وتستدعي التوجه للعلاج، لكن هناك بعض الأعراض غير المنتشرة والتي نادرًا ما تحدث، ولهذا فهي الأخطر، فقد لا تنتبه لها المريضة.

وفي السطور التالية، نوضح بعض هذه الأعراض النادرة التي يجب عند حدوث أي منها التوجه إلى المتخصصين فورًا، وفقا لموقع ctbreastimaging.

حلمات متقشرة

قد يظهر الجلد المتقشر إما على الهالة المحيطة بالحلمة أو على الحلمة نفسها. قد يكون سببه الملابس الخشنة، أو حمالات الصدر الضيقة، أو أعراض أمراض جلدية مثل الأكزيما. إذا لم تُجدِ العلاجات الجلدية نفعًا في علاج التقشر، فعليكِ استشارة طبيبكِ، فقد يكون انذار لخطر .

إفرازات من الحلمة

إذا لاحظتِ إفرازات من الحلمة شفافة، أو بنية، أو صفراء، أو حمراء (دموية)، فعليكِ فحصها فورًا.

حلمات مسطحة

إذا لاحظتِ تغيرًا في شكل حلمة ثديكِ - كأن تسحب للداخل باتجاه الصدر أو تُغْلِب أو تبدو مُسَطَّحة - فقد يكون ذلك علامة على سرطان الثدي.

تغيرات الثدي (اللون والشكل)

إذا لاحظتِ أي تغيرات في ثديكِ، مثل تحول لونه إلى الأحمر أو الوردي، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية كذلك، إذا لاحظتِ انبعاجات أو خطوطًا أو تغيرًا في حجمه بعد الدورة الشهرية، وأيضا إذا حدث تورم وتهيج الجلد والحكة وتقشر الجلد والطفح الجلدي، وما إلى ذلك يجب التوجه للطبيب.

سمك سطح الثدي

إذا لاحظتِ أن أجزاءً من ثديكِ أصبحت أكثر سُمكًا أو أكثر ليونة، فقد يكون ذلك علامةً مبكرةً على الإصابة بالسرطان، قد يكون هذا السمك على سطح الجلد أو داخل الثدي، وقد يكون ناتجًا عن خلايا سرطانية تعيق الدورة الدموية في الثدي.

مناطق ذات غمازات على الثدي

إذا بدأتِ بملاحظة أي علامات لغمازات على الجلد المحيط بالثدي، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان خاصة اذا لم تختفي مع الوقت، أما اذا اختفت فقد تكون ناتجة عن الملابس الضيقة فحسب.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من خطأ شائع عند شرب الشاي: خطر يهدد صحتك

"خطر صامت".. عادة يومية شائعة قد تضر بالدماغ والقلب

"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

أغلى 5 أنواع شاي في العالم.. سعر الكيلو يصل إلى 70 ألف دولار

"السم في العسل".. استشاري نفسي يحذر من تأثير دمية "لابوبو" على الأطفال