يرفع السكر والكوليسترول.. احذر من تواجد هذا الطعام على سفرتك

كتبت- نرمين ضيف الله

تناول الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل المسبكات، خاصة في وجبة الإفطار يرفع من مستويات السكر والكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

في التقرير التالي نستعرض لكم أضرار المسبكات على صحة الجسم وفق موقعي "verywellhealth"، "healthline".

المسبكات طعام شهي لكنه ضار

الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، والمسقعة، تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

وعند تسخين الزيوت المستخدمة في القلي إلى درجات حرارة عالية، تتولد مركبات ضارة تؤدي إلى الالتهابات وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

تأثيرات صحية خطيرة

تساهم الأطعمة المقلية في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

السمنة وزيادة الوزن

الأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكري.

بدائل صحية

لتقليل المخاطر الصحية، يُنصح بتقليل تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بخيارات صحية مثل:

استخدام أجهزة القلي بالهواء الساخن (Air Fryers) التي تستخدم كمية قليلة من الزيت.

الطهي بالبخار أو الشوي: تعتبر هذه الطرق أكثر صحة لأنها لا تضيف دهونًا غير صحية للطعام.

اختيار الزيوت الصحية: استخدام زيوت نباتية صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

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