احذر هذه العلامات.. 10 أعراض خفية تكشف الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية من أبرز أعراض مرض الشريان التاجي، وتحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب شعورا بألم أو ضغط في منطقة الصدر.

وهذا الألم قد يوصف أحيانا بالثقل أو الضيق أو الضغط، وقد يشعر المريض وكأن هناك شيء ثقيلًا على صدره، وفي بعض الحالات، قد يظهر هذا الألم فجأة ويحتاج إلى فحص طبي، بينما قد يختفي في حالات أخرى بعد العلاج أو الراحة، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

ورغم أن الذبحة الصدرية نفسها لا تؤدي إلى الوفاة بشكل مباشر، فإنها تعتبر علامة تحذيرية لمشكلة خطيرة في الشرايين التاجية.

وإذا لم يتم علاجها، فقد تتطور إلى نوبة قلبية، وهي حالة قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة انسداد في الشريان التاجي، ما يمنع الدم من الوصول إلى جزء من عضلة القلب.

أعراض الذبحة الصدرية تشمل:

ألم أو ضغط في الصدر

شعور بالألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر

دوخة أو إعياء شديد

غثيان

ضيق في التنفس أو تعرق مفاجئ

ووفقا لموقع "هليث لاين" قإن شدة الذبحة الصدرية تختلف من شخص لآخر، وقد تشير الأعراض الجديدة أو المتغيرة إلى ذبحة صدرية أكثر خطورة أو نوبة قلبية.

كما أن النساء قد يعانين من أعراض مختلفة مقارنة بالرجال، مثل ألم في الرقبة أو الفك أو حتى آلام في المعدة، وقد يؤخر هذا الاختلاف في الأعراض الوصول إلى العلاج المناسب.

تعد أمراض الشريان التاجي السبب الرئيس لانخفاض تدفق الدم إلى القلب، إذ يمكن أن تتسبب الترسبات الدهنية (اللويحات) في تضييق الشرايين التاجية. وعندما تتمزق هذه اللويحات أو تتشكل جلطات دموية، قد يؤدي ذلك إلى انسداد مفاجئ يعوق تدفق الدم إلى عضلة القلب.

الذبحة الصدرية قد تحدث عند ممارسة الرياضة أو في أوقات زيادة الطلب على الأوكسجين، بينما قد تتمكن عضلة القلب من التكيف مع انخفاض تدفق الدم في أوقات الراحة.

ومن الضروري أن يتم تقييم أي أعراض جديدة أو متفاقمة بشكل فوري من قبل الطبيب المتخصص لتحديد نوع الذبحة الصدرية، سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة، والتي تتطلب رعاية طبية فورية.

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