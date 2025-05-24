تصل إلى الجلطات.. حسام موافي يحذر من خطورة هذا الأمر الكارثي

كتبت- نرمين ضيف الله

لم تعد السمنة تعد مجرّد مشكلة جمالية تتعلق بالمظهر الخارجي، بل تحولت إلى إنذار صحي خطير يجب التوقف عنده، مشددًا على ارتباطها بأمراض مزمنة تهدد الحياة، مثل السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وحدد موافي خلال استضافته في برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد على قناة "النهار"، مجموعة من النقاط الطبية المهمة المرتبطة بالسمنة، وتحديدًا توزيع الدهون في الجسم وتأثيرها المباشر على الصحة العامة.

دهون "تحت السرة" أخطر مما تتصور

وأوضح أن توزيع الدهون في الجسم لا يتم بشكل متماثل، وأن أهم ما يحدد خطورة السمنة هو مكان تراكم الدهون، فبينما قد يبدو البعض ممتلئًا في الجزء العلوي من الجسم، فإن تراكم الدهون في منطقة أسفل البطن (تحت السرة) يشكل خطرًا أكبر، نظرًا لارتباطه بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وأشار إلى أن ما يسمى بـ"الدهون الحشوية"، أي تلك التي تتجمع داخل البطن حول الأعضاء الحيوية، لها تأثير ضار يفوق الدهون السطحية، كونها تُضعف أداء الأعضاء الداخلية وتزيد من احتمالات الإصابة باضطرابات خطيرة.

تصلب الشرايين يبدأ مبكرًا وليس بعد الأربعين

وفاجأ حسام موافي المتابعين بتأكيده أن عملية تصلب الشرايين تبدأ منذ الولادة، وليس في سن متأخرة كما كان يُعتقد سابقًا، فالأبحاث الحديثة، كشفت أن التغيرات في الأوعية الدموية تحدث تدريجيًا طوال مراحل العمر، وتتسارع بشكل ملحوظ لدى من يعانون من السمنة أو داء السكري.

وأوضح أن هذا التسارع في تصلب الشرايين يزيد من فرص الإصابة بانسداد الأوعية والجلطات القلبية حتى في سن صغيرة، ما يجعل الوقاية المبكرة ضرورة وليست خيارًا.

وشدد الدكتور موافي على أن مفهوم "الرجيم" لا يجب أن يُفهم على أنه حرمان، بل هو تنظيم مدروس للسعرات الحرارية وفقًا لاحتياجات كل جسم.

مفاهيم غذائية من القرآن والسنة

وفي جانب مهم من حديثه، أشار موافي إلى أن مبادئ التغذية الصحية وردت في تعاليم الإسلام منذ قرون، قبل أن يتوصل إليها العلم الحديث.

واستشهد بالآية الكريمة: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" كمبدأ أساسي في الاعتدال الغذائي، وكذلك بحديث الرسول ﷺ: "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع" كقاعدة ذهبية في الوقاية من الإفراط في الطعام.

واختتم حسام موافي مداخلته بالتأكيد على أن مفتاح الوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة يكمن في تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، ممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العادات الضارة مثل التدخين والأكل العشوائي.

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