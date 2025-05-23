كيف يؤثر النشاط البدني على صحة الدماغ؟- دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن ممارسة النشاط البدني المعتدل أو المكثف حتى لو لفترات قصيرة، يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية بشكل ملحوظ لدى كبار السن.

وشارك في الدراسة أن 585 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 80 عاما، حيث درس الباحثون كيفية توزيع المشاركين لوقتهم بين النوم، والخمول، والنشاط الخفيف، والنشاط البدني المتوسط ​​إلى المكثف طوال اليوم، وبعد ذلك قارنوا هذه المعلومات بنتائج الاختبارات المعرفية، وفقا لموقع "gazeta".

ووجد الباحثون علاقة متبادلة بين النشاط البدني وصحة الدماغ، حيث ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بتحسن الوظيفة الإدراكية، في حين ارتبط انخفاض مستوى النشاط بتدهور الوظيفة الإدراكية.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن أكبر الفوائد الإدراكية كانت لدى الذين يمارسون النشاط البدني المعتدل أو المكثف لمدة خمس دقائق على الأقل يوميا، والتخلي عن نمط الحياة الخامل.

وأثبتت فترات قصيرة من التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الركض الخفيف، أنها تؤثر بإيجابية على سرعة معالجة المعلومات، والوظائف التنفيذية (الانتباه، والتخطيط، وتعدد المهام) والذاكرة العاملة. ولكن هذا التأثير لا ينتشر إلى الذاكرة العرضية والقدرات البصرية المكانية.

ويشير الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي للنشاط البدني لوحظ لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو التعليم أو الاستعداد الوراثي للضعف الإدراكي.

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