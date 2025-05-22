مشروب شهير يخفض ضغط الدم.. والسر في هذا المكون النباتي

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت أخصائية التغذية البريطانية كاري روكستون أن تناول كوب من الشاي الأسود بانتظام يوميا قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وقالت كاري: "قد يسبب ارتفاع ضغط الدم الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وكشفت دراسة أجراها باحثون من بريطانيا ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الشاي الأسود بانتظام قد يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ على مدى ستة أشهر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب من الشاي يوميا شهدوا انخفاض في ضغط الدم بمقدار 2-3 ملم زئبقي في المتوسط.

مكون "سحري" يخفض ضغط الدم

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية: "الشاي الأسود غني بالفلافونويدات، وهي مركبات نباتية خاصة تدعم صحة القلب وتحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتنظم تمدد الأوعية الدموية واسترخائها.

كما أن استرخاء الأوعية الدموية يخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك تتفاعل مركبات الشاي الأسود الطبيعية الفريدة مع مسارات أكسيد النيتريك في الجسم لتعزيز الدورة الدموية وتقليل تصلب الشرايين وهما عاملان أساسيان في الحفاظ على ضغط دم صحي.

ما هي كمية الشاي التي يجب تناولها لخفض ضغط الدم؟

للحصول على فوائد الشاي لضغط الدم يجب تناول ثلاثة أو أربعة أكواب يوميا.

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