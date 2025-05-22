عادة شائعة يرتكبها مرضى الضغط.. تزيد من خطر الجلطات القلبية والدماغية

كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضا بـ "القاتل الصامت"، هو حالة صحية شائعة وخطيرة تحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية جدا باستمرار.

وكشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عبر حسابه بموقع "إكس"، عن خطأ شائع يقع فيه مرضى الضغط.

وأوضح أستاذ أمراض القلب: "الخطأ التي يقع فيه الكثير من الأشخاص هو التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب بمجرد استقرار قراءات الضغط".

وتابع النمر: "استقرار الضغط غالبا ما يكون نتيجة فعالية العلاج وليس دليلا على الشفاء التام من المرض".

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الصداع، وفقا لموقع "مايو كلينيك"

ألم في الصدر

الدوار أو الدوخة

ضيق التنفس

نزيف الأنف

تشوش الرؤية

زغللة العين

خفقان القلب

الغثيان والقيء

الخدر أو الوخز

الإرهاق والتعب الشديد

القلق والتوتر.

اقرأ :أيضا

النشا المقاوم.. خدعة بسيطة تحول الأرز والمكرونة إلى طعام صديق للأمعاء

"هيدمر دماغك".. أضرار لن تتخيلها لـ تناول هذا المشروب الشهير

أصيب بالسرطان وتبرع براتبه للأعمال الخيرية.. صور ومعلومات عن أفقر رئيس في العالم بعد وفاته

حفل زفاف يتحول إلى كارثة.. عريس يتعرض لموقف محرج لن تتوقع ما حدث له؟

يفعلها كثيرون.. انتبه 7 أشياء تجعلك فقيرا