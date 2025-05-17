احرص عليها.. 6 مشروبات تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم

كتبت- أسماء مرسي:

تتميز بعض المشروبات الطبيعية بقدرتها على تعزيز صحة الجسم ومقاومة نمو الخلايا السرطانية، وذلك بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة.

إليك أبرز هذه المشروبات وفوائدها في منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم، وفقا لموقعي "onlymyhealth" و"ndtv".

عصير الطماطم

يتميز بغناه بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف الذي يؤدي إلى السرطان، خاصة سرطان البروستاتا والثدي والرئة وبطانة الرحم، كما يعزز المناعة.

عصير الفراولة

يحتوي على حمض الإيلاجيك الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، حيث يمنع تكاثر خلايا سرطان القولون ويحفز الإنزيمات المدمرة للمواد المسرطنة.

الشاي الأخضر

يسهم استهلاكه في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويدعم بكتيريا الأمعاء النافعة، ما يجعله مفيدا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الشاي والقهوة

تحتوي هذه المشروبات على مكونات تحمي من أنواع مختلفة من السرطان، كما أن مضادات الأكسدة في القهوة فعالة ضد سرطان بطانة الرحم، بينما يحمي الشاي من سرطان البروستاتا.

شاي الزنجبيل

يتميز بخصائصه القوية المضادة للالتهابات والمحسنة للهضم، ويعزز حركة الأمعاء ويقلل الانتفاخ، بالإضافة إلى تأثيراته في مكافحة السرطان.

ماء الليمون

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، يسهل الهضم ويدعم وظائف الكبد في إزالة السموم، كما يعزز ترطيب الجسم وانتظام حركة الأمعاء، ما يساعد على الوقاية من سرطان القولون.

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