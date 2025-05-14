هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الأكل مباشرة.. مفاجأة

رغم أنه مشروب شعبي لا يكاد يخلو منه بيت مصري، إلا أن شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة قد يحمل أضرارا صحية غير متوقعة، تؤثر على امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية، وتقلل من الاستفادة الحقيقية من الوجبة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن العادة المنتشرة بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة "من أكثر السلوكيات الغذائية الخاطئة"، موضحا أن الشاي يحتوي على مركبات التانينات، وهي مواد قابضة تتداخل مع امتصاص الحديد من الطعام، خصوصا الحديد النباتي الموجود في الخضروات والبقوليات.

يقلل امتصاص الحديد ويؤدي لفقر الدم

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تناول الشاي بعد الوجبة يعيق امتصاص الحديد بنسبة قد تصل إلى 70%، ما يزيد خطر الإصابة بـفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصة لدى النساء والأطفال والمراهقين الذين يحتاجون كميات أكبر من هذا العنصر في مراحل النمو المختلفة.

يؤثر على الهضم ويثقل المعدة

وتابع: "إلى جانب تأثيره على امتصاص الحديد، فإن الشاي الساخن مباشرة بعد الطعام قد يُسبب اضطرابات هضمية، مثل عسر الهضم أو الشعور بالامتلاء والانتفاخ، لأنه يبطئ من حركة المعدة ويؤثر على كفاءة الإنزيمات الهضمية".

ما التوقيت الأنسب؟

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل شرب الشاي، حتى يمنح الجسم فرصة لهضم الطعام وامتصاص المغذيات بشكل سليم.

كما أوصى باستبدال الشاي بالماء أو العصائر الطبيعية غير الحمضية لمن يرغب في تناول مشروب بعد الوجبة.

واختتم تصريحاته قائلا: "الشاي مشروب مفيد إذا تم تناوله في التوقيت الصحيح، لكن الإفراط فيه، أو شربه في أوقات خاطئة، قد يحوله من عادة يومية إلى سبب خفي وراء مشاكل صحية مزمنة".

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