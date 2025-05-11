تجنبها فورا.. 3 أطعمة ومشروبات قد تسبب فشل الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة المشروبات أن تؤثر بالسلب على الكبد، دون أن ندري، وقد يصل الأمر إلى تلف هذا العضو الحيوي في الجسم، لذا يجب الانتباه إلى أي علامات خطيرة قد تظهر.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن بعض الأطعمة والمشروبات قد تضر بصحة الكبد، ما يعيق دوره فى الحفاظ على صحة الجسم والتخلص من السموم، وتتمثل في:

العصائر

شرب عصير الفاكهة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وسريع في سكر الدم والأنسولين، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز تخزين الدهون وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

كما أن عصائر الفاكهة قج تحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، ما يضر بصحة الكبد.

الفركتوز

تناول كميات زائدة من الفركتوز يسبب إرهاق الكبد وتحويل الجلوكوز إلى دهون، والتي تتراكم في خلايا الكبد، مسببة أمراض الكبد، مثل فشل الكبد، إضافة إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

والفركتوز نوع سكر موجود في الفواكه، كما يمكن أن يضاف إلى الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، وتشمل الأطعمة الغنية به: المشروبات الغازية والحلوى والمخبوزات والعديد من الوجبات الخفيفة المعلبة.

زيوت البذور

مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الكانولا - المستخدمة بكثرة في الأطعمة المصنعة والمطاعم - غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يؤدي الإفراط بها إلى اختلال توازن أوميجا 3 في الجسم، ما يؤدي إلى التهاب مزمن.

ومن المعروف أن الالتهاب هو السبب الرئيسي للعديد من الأمراض، بما في ذلك تلف الكبد الدائم، بالإضافة إلى أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

اقرأ أيضا:

بـ5 جنيهات.. مشروب طبيعي يقوي قلبك ويمنع الجلطات

سلاح طبيعي ضد الأمراض.. نوع خضار يحسن السكري ويطهر الكبد

جمال شعبان يفجر مفاجأة.. 3 أكواب من هذا المشروب يطيل العمر ويحمي القلب

يفعلها كثيرون.. حسام موافي يحذر من عادة خاطئة تدمر صحة الكلى

تجاهلت هذه الأعراض.. علامة غير متوقعة كشفت إصابة سيدة بسرطان خطير