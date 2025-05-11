4 علامات خفية قد تنذر بسكتة دماغية.. راقبها جيدا

كتبت- نرمين ضيف الله:

السكتات الدماغية تعتبر من الحالات الطبية الخطيرة التي تتطلب تدخلًا فوريًا لتقليل الأضرار الناجمة عنها.

وفي بعض الأحيان، تظهر علامات تحذيرية مبكرة تدل على بداية حدوث جلطة دماغية، وهو ما يعزز من أهمية الاستجابة السريعة لتلك الأعراض، رغم أن هذه الأعراض تبدو غير ملحوظة في البداية، إلا أن معرفتها تكون المفتاح لإنقاذ حياة المريض.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الأعراض الخفية التي تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "هيلث لاين".

التشوش المفاجئ أو صعوبة في التحدث

إحدى أبرز العلامات التي تشير إلى بداية الجلطة الدماغية هي صعوبة في التحدث أو فهم الكلمات.

ويشعر الشخص فجأة بأن لسانه ثقيل، أو يعاني من صعوبة في صياغة جمل سليمة، أو ربما يجد نفسه غير قادر على فهم حديث الآخرين، في بعض الحالات، يظهر التشوش الذهني بشكل طفيف أو لا يكون واضحًا، لكن إذا حدث بشكل مفاجئ، يجب الانتباه إليه والبحث عن المساعدة الطبية.

ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم

إذا شعرت فجأةً بضعف أو خدر في جانب واحد من جسدك، مثل الذراع أو الساق أو الوجه، فإن هذه العلامة تكون مؤشرًا على حدوث جلطة دماغية.

في الغالب، يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم فقط، وقد يصاحبه شعور بعدم التنسيق أو فقدان السيطرة على الأطراف.

الدوار المفاجئ وصعوبة في الحفاظ على التوازن

شعور بالدوار المفاجئ أو عدم القدرة على الحفاظ على التوازن قد يكون أيضًا إشارة تحذيرية لحدوث جلطة دماغية.

في هذه الحالة، يعاني الشخص من شعور بعدم الثبات أثناء المشي أو الوقوف، مما يزيد من خطر السقوط والإصابات، وتترافق هذه الأعراض مع صداع شديد أو اضطراب في الرؤية، ما يستدعي الحصول على العناية الطبية بشكل عاجل.

فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة أو كلتيهما يعد من الأعراض التي ينبغي عدم تجاهلها يشعر المصاب وكأن رؤيته أصبحت ضبابية أو غير واضحة، أو ربما

يواجه صعوبة في التركيز.

يمكن أن يحدث هذا نتيجة نقص تدفق الدم إلى جزء من الدماغ المسؤول عن الرؤية، وهو ما يشير إلى بداية جلطة دماغية.

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