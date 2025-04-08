ما تأثير تناول البطاطا على الكوليسترول والسكري؟

كتبت – نرمين ضيف الله

تناول البطاطا مع المكسرات والعسل والزبادي يمكن أن يكون له تأثيرات متنوعة على مستويات الكوليسترول والسكري، حسب نوع المكونات وكمياتها.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن البطاطا تحتوي على الكربوهيدرات، خاصة النشويات، والتي قد ترفع مستويات السكر في الدم.

وأضافت في تصريح خاص لـ”مصراوي” أنه إذا تم تناول البطاطا بكميات كبيرة، أو دون دمجها مع أطعمة تساعد في تنظيم السكر، فقد تؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن البطاطا تحتوي أيضًا على الألياف، والتي يمكن أن تُحسن مستويات السكر والكوليسترول عند تناولها بشكل معتدل.

المكسرات

أما عن المكسرات مثل اللوز والجوز، فهي غنية بالدهون الصحية (أوميغا 3، والأحماض الدهنية غير المشبعة)، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب.

كما تحتوي المكسرات على الألياف والبروتينات، مما قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، خاصة إذا تم تناولها بكميات معتدلة.

العسل

العسل يحتوي على سكر طبيعي (الفركتوز والجلوكوز)، وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى رفع مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يمكن استخدامه كبديل أفضل للسكر الأبيض المكرر، إذ يتميز بفوائد صحية نسبية أكثر.

الزبادي

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، التي تعزز الهضم وتُقلل الالتهابات، وقد تُحسن من مستويات الكوليسترول.

والزبادي قليل الدسم يُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

التأثيرات المحتملة على الكوليسترول والسكري

المكسرات والزبادي قد يُساهمان في خفض الكوليسترول الضار، بينما البطاطا والعسل يمكن أن يرفعا مستوى السكر في الدم إذا تم تناولهما بكميات كبيرة.

وإذا تم تناول هذا المزيج بكميات معتدلة، فقد يُساعد في تنظيم مستويات السكر بفضل ما يحتويه من ألياف وبروتينات.

لكن الإفراط في تناول البطاطا والعسل قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، لذلك من الأفضل الاعتدال ومراعاة توازن النظام الغذائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على الكوليسترول أو السكري.

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