ما أعراض ومضاعفات التسمم الغذائي؟

حذر الدكتور كاران راجان، الطبيب وجراح الجهاز الهضمي البريطاني، من التهاون في التعامل مع حالات التسمم الغذائي، مشيرا إلى أن عواقبه الصحية تتجاوز مجرد الأعراض الهضمية المزعجة للجهاز المناعي وتسبب مشكلات صحية أخرى غير متوقعة.

أوضح "راجان" أن التسمم الغذائي لا يقتصر ضرره على فترة الإصابة الحادة، بل يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية ومضاعفات صحية أخرى تستدعي مراقبة دقيقة للجسم بعد التعافي من التسمم.

وأشار إلى أن دخول البكتيريا الضارة، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إلى الجسم عبر الطعام الملوث لا يتسبب فقط في آلام البطن والقيء والإسهال المعروفة، بل يحدث خللاً في التوازن الدقيق للبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، والتي تؤدي دورا حيويا في تنظيم عمل الجهاز المناعي، وفقا لموقع "mail".

كما لفت إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة بكميات قليلة في الأمعاء بشكل طبيعي، مثل المكورات العنقودية الذهبية، تستغل ضعف الجسم الناتج عن التسمم وتبدأ في التكاثر بشكل نشط، ما يزيد من حدة المشكلة.

وأضاف الطبيب أن هذا الغزو البكتيري يؤدي إلى تعطيل البيئة الصحية للأمعاء وإثارة سلسلة من الالتهابات والاستجابات المناعية غير الطبيعية. وفي بعض الحالات، يتسبب ذلك في إعادة هيكلة شاملة للجهاز المناعي، حيث يبدأ بمهاجمة خلايا الأمعاء والأعصاب عن طريق الخطأ.

وحذر من تجاهل بعض الأعراض التي تظهر بعد التعرض للتسمم الغذائي، مثل الآلام المستمرة في البطن والأمعاء، والإسهال أو الإمساك الشديد، وانتفاخات البطن، والتشنجات المعوية والمعدية، مؤكدا على ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أي من هذه العلامات.

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