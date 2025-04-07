هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 3 تمرات و5 حبات لوز يوميا

تناول 3 تمرات و5 حبات لوز في الصباح قد يمد الجسم بكمية كبيرة من العناصر الغذائية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة عديدة.

وكشف موقع "تايمز أوف تايمز" عن فوائد تناول 3 تمرات و5 حبات لوز يوميا.

إمداد الجسم بالطاقة

في الصباح، يحتاج الجسم إلى تنشيط، والتمر واللوز هما الحل الأمثل لذلك. فالتمر، بفضل سكرياته الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، يمنح طاقة فورية، بينما يضمن اللوز، بما يحتويه من دهون صحية وبروتين، استمرار هذه الطاقة على مدار اليوم.

تعزيز صحة الدماغ

عند مواجهة مشكلات في الذاكرة أو التركيز، قد يكون اللوز هو الحل الأمثل لدعم دماغك، بفضل غناه بفيتامين E وأوميجا-3 اللذين يحافظان على خلايا الدماغ ويعززان القدرات الذهنية.

في الوقت نفسه، يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تُساعد على تقليل الالتهابات في الدماغ وتحسين الذاكرة.

تقوية القلب

لا يكتمل النظام الغذائي الصحي للقلب بدون هذه الأطعمة الغنية بالطاقة.

ولأن اللوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL يفي بالغرض، بينما يحتوي التمر على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يُنظمان ضغط الدم.

ويدعم هذا المزيج صحة القلب بشكل عام، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الأمعاء

يعد تناول 3 تمرات و5 حبات من اللوز حلًا مناسبًا لمن يعانون من الانتفاخ أو اضطراب الهضم، فالتمر غني بالألياف، مما يُساعد على سلاسة حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

من ناحية أخرى، يحتوي اللوز على بريبايوتكس صحية تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يُحسّن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

إنقاص الوزن

يساعد في الحفاظ على وزن صحي والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، إذ تساعد الألياف الموجودة في التمر على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يُقلل من نوبات الجوع.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامات.. تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

تضر الكلى والقلب.. تحذير من طبق شهير على مائدتك

بعد حادثة مترو روض الفرج.. 7 خطوات لحماية نفسك من الماس الكهربائي

خبيرة تحذر من وضع الغسالة في هذا المكان بالمنزل- "يجلب الطاقة السلبية والنكد"

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

مطعم يبيع نصف دجاجة بـ 3300 جنيه لهذا السبب