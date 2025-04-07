خبيرة تغذية تحذر من مخاطر القهوة سريعة التحضير

يتساءل البعض عما إذا كانت القهوة سريعة التحضير فعلا مضرة بالصحة وتسبب مشكلات خطيرة في الجهاز العصبي والقلب أم لا؟

وكشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا يتم إنتاج هذه القهوة من خلال جمع حبوب البن ومعالجتها بالضغط ودرجة الحرارة، ثم تجفف ويتم تحويلها إلى مسحوق أو حبيبات، وفي هذه الحالة تفقد القهوة بعض خصائصها العطرية، لكن الكافيين والمعادن والزيوت والأحماض العضوية ستبقى محفوظة فيها"، وفقا لموقع "mail".

وأضافت:" القهوة سريعة التحضير عالية الجودة خيار عملي ومريح لمن يفتقر للوقت، بشرط اختيار منتجات موثوقة لتجنب الإضافات غير المرغوب فيها كالمواد الكيميائية، الهندباء، الشعير، والملونات الصناعية الضارة الموجودة غالبًا في الأنواع الرخيصة".

ونصحت خبيرة التغذية بتحضير القهوة سريعة التحضير بالماء البارد على الطريقة اليونانية، وأشارت إلى أن مشروب الفرابيه البارد هو وسيلة جيدة للتغلب على حر فصل الصيف.

وحذّرت سولوماتينا من القهوة السريعة التحضير من نوع "3 في 1"، إذ أن هذه الأنواع من المشروبات تحتوي على مواد مبيضة كميائية مضرة بالصحة، كما تحتوي على زيت النخيل وعلى كميات كبيرة من السكّر والمنكهات الصناعية.

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