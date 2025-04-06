هل الوشم يزيد من خطر إصابتك بسرطان الجلد؟.. مفاجأة

كتب- أحمد الضبع:

يلجأ بعض الأشخاص إلى التزين بالوشم كوسيلة للتعبير عن الذات أو لأسباب جمالية، لكن تظل التساؤلات قائمة حول تأثيره على الصحة، خاصة ما إذا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور كريم البدري، استشاري الأمراض الجلدية، إن العلاقة بين الوشم وسرطان الجلد لا تزال محل دراسة، إلا أن بعض الأبحاث الحديثة تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين بعض أنواع الأحبار المستخدمة في الوشم وبين تغيرات جلدية قد تكون خطيرة على المدى الطويل.

وأوضح "البدري" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بعض أحبار الوشم، خاصة الداكنة منها مثل الحبر الأسود والأحمر، تحتوي على مركبات عضوية قد تتفكك بمرور الوقت وتطلق مواد يشتبه في أنها مسرطنة، خصوصًا عند التعرض لأشعة الشمس أو أثناء جلسات إزالة الوشم بالليزر.

وأكد أن فريقًا من الباحثين التابعين لجامعتي جنوب الدنمارك وهلسنكي توصل، خلال شهر مارس الماضي، إلى أن أحبار الوشم قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية.

كما لفت إلى أن حجم الوشم يلعب دورًا أيضًا في هذا الخطر، إذ أظهرت النتائج أن معدلات الإصابة كانت أعلى بنحو ثلاث مرات لدى الأشخاص الذين يحملون وشومًا تغطي مساحة أكبر من راحة اليد.

وأضاف: "هناك حالات رصدت في إسبانيا خلال العام الماضي ظهرت فيها أورام جلدية في مناطق موشومة، ما يستدعي الحذر وإجراء فحوصات دورية خاصة عند ملاحظة تغير في شكل أو لون الجلد حول الوشم".

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