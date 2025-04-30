طبيبة تكشف منتجات لعلاج البشرة الوردية .. تعرف عليها

كشفت الدكتورة أليسيا زالكا أخصائية الأمراض الجلدية، أن هناك بعض المنتجات الحرص على استخدامها يساعد في تحسين البشرة الوردية، وفقًا لـ لينتا. رو.

وتشير صحيفة New York Post، إلى أن العديد من المشاهير، بما فيهم دونالد ترامب والأمير وليم والممثلات كاميرون دياز ورينيه زيلويغر وصوفيا فيرجارا، يعانون من مرض الوردية الجلدي الشائع.

ووفقا لها، مرض الوردية الجلدي، هو التهاب مزمن يبدو الجلد بسببه ملتهبا، مع ظهور علامات حب الشباب وتغيرات في الملمس. وبما أن مرض الوردية ينتج عن تفاعل بين العوامل الوراثية والبيئة وردود الفعل الالتهابية الوعائية في الجلد وحتى عث الجلد. لذلك لا يوجد سبب واحد للمرض، ولا توجد طريقة علاج موحدة له.

وتشير الأخصائية، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يساعد تناولها على كبح أعراض المرض. وتنصح بإضافة الكيمتشي (طعام كوري تقليدي يشبه مخلل الملفوف) واللبن الرائب والميسو (نوع من التوابل اليابانية) والمخللات بما فيها الملفوف المخلل والتيمبيه (تصنع من فول الصويا) والزبادي إلى النظام الغذائي.

الكيمتشي

وهذه الأطعمة وفقا لتوضيح الطبيبة، تساعد على ضبط توازن الجهاز الهضمي، وخفض العلامات الالتهابية التي تؤدي إلى تشوهات تجميلية. وتشير إلى أن الدراسات أظهرت أن مرض الوردية قد يكون مرتبطا بالميكروبيوم المعوي وأن النظام الغذائي الذي يتضمن البروبيوتيك قد يفيد البشرة في حالة الإصابة بالمرض.



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