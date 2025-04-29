6 فوائد مُذهلة لتناول البطيخ- لن تتوقعها

البطيخ أحد الفواكه الصيفية المُنعشة التي لا تساعد على ترطيب الجسم فحسب، بل يوفر العديد من الفوائد الصحية المذهلة للجسم، فما الذي يحدث لجسمك عند تناول هذه الفاكهة؟

إنقاص الوزن

بفضل محتواه العالي من الماء والألياف، لذا يساعد استهلاكه على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم، كما يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة وقدرته على المساعدة في حرق الدهون بكفاءة، وفقا لموقع "onlymyhealth".

ترطيب الجسم

البطيخ يتكون من حوالي 92% من الماء، هذه النسبة العالية تجعله مرطبًا ممتازًا للجسم، خاصة خلال أيام الصيف الحارة.

تعزيز صحة القلب وحمايته

بسبب احتوائه على مركب الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي، فإن تناوله يسهم في تحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي

نظرا لأنه غني بالليكوبين ومضادات الأكسدة الأخرى مثل فيتامين سي، تعمل هذه المركبات على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال في توازن الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة.

نضارة البشرة

بفضل محتواه العالي من الماء والفيتامينات المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج، ما يعمل على ترطيب البشرة وإصلاح خلايا الجلد وتجديدها.

تسهيل عملية الهضم

البطيخ حليفًا قويًا للجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك، بفضل غناه بالألياف ونسبة الماء العالية.

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