ما فوائد وأضرار "حلويات اللحوم"؟

لحوم أعضاء الحيوانات أو المعروفة باسم "حلويات اللحوم"، مثل اللسان والقلب والكبد والمخ، من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، نظرا لما تقدمه من فوائد صحية.

تتميز هذه اللحوم بكونها مصدراً ممتازاً للعديد من المعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك، كما أنها غنية بالفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الدهون، وهي فيتامينات (أ) و (د) و (هـ) و (ك).

وفقا لموقع "سوري لايف"، فإن هذه المجموعة من المعادن تؤدي دورا حيويا في حماية الجسم من تلف الجذور الحرة، ومكافحة فقر الدم، ودعم قوة الجهاز المناعي، وتسريع عملية التئام الجروح، إضافة إلى، تعتبر لحوم الأعضاء مصدراً غنياً بالبروتين عالي الجودة.

الكبد واللسان

يحتل الكبد صدارة قائمة لحوم الأعضاء الأكثر استهلاكاً، ويُعرف بغناه الاستثنائي بالمعادن والفيتامينات الضرورية، يليه في الأهمية اللسان، ثم القلب والكلى والأمعاء.

أما المخ، من الأطعمة الشهية في العديد من الثقافات حول العالم، ويتميز بكونه مصدرا مهما لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة الدماغ والقلب.

القيمة الغذائية المذهلة لكبد البقر، ففي كل 100 جرام منه نجد حوالي 191 سعرة حرارية و29 جراماً من البروتين.

كما يحتوي على نسب عالية جداً من بعض الفيتامينات والمعادن، حيث يوفر 2715% من الاحتياج اليومي لفيتامين ب12، و1588% من النحاس، و1048% من فيتامين أ، و263% من الريبوفلافين، و109% من النياسين، و66% من السيلينيوم، و48% من الزنك، و36% من الحديد.

مستويات عالية من الكوليسترول

رغم الفوائد الغذائية القيمة للحوم الأعضاء، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فعلى سبيل المثال، تحتوي 100 جرام من مخ البقر المطبوخ على حوالي 2000 ملجم من الكوليسترول، بينما تحتوي الكلى والكبد على 716 ملجم.

وللمقارنة، فإن القيمة اليومية الموصى بها من الكوليسترول للشخص السليم لا تتجاوز 300 ملجم فقط.

وربطت العديد من الأبحاث ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

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