تسد الشرايين وتزيد خطر السكتة الدماغية.. 10 أطعمة سامة لـ الدماغ

كتب – سيد متولي

يحتاج دماغنا إلى أجود أنواع الأطعمة ليبقى متيقظًا وسليمًا، لكن بعضها قد يلحق ضررًا خفيًا بالذاكرة والمزاج والتركيز.

وكشف موقع timesofindia، عن عشرة أطعمة تُلحق الضرر بقوة الدماغ، وتتمثل في:

المشروبات السكرية

المشروبات الغازية المحلاة، ومشروبات الطاقة، والشاي المُحلى، تملأ الدماغ بكمية كبيرة من الجلوكوز، قد تُلحق الضرر بالذاكرة، وتُضعف القدرة على التعلم، بل وتُؤدي إلى الخرف مع مرور الوقت.

الأطعمة المصنعة بدرجة عالية

تحتوي الأطعمة المعلبة والمجمدة والسريعة على الكثير من المواد الكيميائية والدهون غير الصحية، وتُسبب هذه المواد التهابًا في الدماغ، ما يؤدي إلى بطء التفكير وضعف التركيز وتقلبات المزاج على المدى الطويل.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة، الموجودة في السمن النباتي والمعجنات وبعض الأطعمة المقلية، تُسبب انسداد الشرايين وتحد من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُلحق ضررًا بالغًا بالذاكرة ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المحليات الصناعية

تُستخدم المُحليات الصناعية على نطاق واسع في المشروبات الغازية الخالية من السكر والحلويات الخالية من السكر، ولها القدرة على تضليل كيمياء الدماغ، فهي قد تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتُضعف الذاكرة، وتُساهم في اضطرابات المزاج كالقلق والاكتئاب.

الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض والمعجنات والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض تُسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، هذه الارتفاعات قد تؤدي إلى ضبابية في الدماغ، وخمول، وحتى تلف وظائف الدماغ على المدى الطويل.

الإفراط في تناول الكحول

الإفراط في تناول الكحول يُضعف أنسجة الدماغ، ويُدمر الذاكرة، ويُضعف عملية اتخاذ القرار، كما يُؤثر الكحول على تواصل خلايا الدماغ، مُبطئًا عمليات التفكير بشكل كبير.

الأطعمة المقلية

يُطلق الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الدهنية مواد سامة عند قليها على درجة حرارة عالية، ويمكن لهذه السموم أن تُسبب التهابًا، وتُتلف خلايا الدماغ، وتُبطئ عملية التفكير على المدى الطويل.

الأطعمة الخالية من السكر

يُستخدم الأسبارتام في معظم الأطعمة الخالية من السكر، وارتبط بالصداع واضطرابات المزاج والأعراض الإدراكية، وقد يُعطّل النواقل العصبية، ما يُصعّب على الدماغ أداء وظائفه.

الأطعمة الغنية بالزئبق

الأسماك الكبيرة، مثل سمك أبو سيف والماكريل الملكي، غالبًا ما تكون مليئة بالزئبق، وهو سمّ عصبي، كما أن مستويات الزئبق العالية جدًا تُدمر خلايا الدماغ، ما يؤدي إلى فقدان الذاكرة، والانفعال، وعدم القدرة على التركيز.

الملح الزائد

الملح الزائد، الموجود عادةً في الوجبات الخفيفة المعلبة والحساء، قد يُسبب تصلب الشرايين وانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا قد يؤدي إلى ارتباك وفقدان الذاكرة وضعف عقلي.

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