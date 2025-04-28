احذر.. طعام شهير تناوله بإفراط صباحا يدمر الكبد ويرفع السكر

كتبت- أسماء مرسي:

البيض إضافة قيمة ومهمة للنظام الغذائي لما يحتويه من عناصر غذائية أساسية، فهو مصدر غني بالبروتين، والكالسيوم الضروري لصحة العظام، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز وظائف الجسم المختلفة، ولكن، الإفراط في استهلاكه على وجبة الإفطار صباحا يؤثر سلبا على صحة الكبد ومستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي "thehealth" و"onlymyhealth".

البيض ومستويات السكر

الإفراط في تناول البيض على المدى الطويل يرتبط بزيادة مقاومة الأنسولين، عندما تصبح الخلايا أقل حساسية للأنسولين، لا يستطيع الجلوكوز الدخول إليها بسهولة، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات السكر في الدم.

البيض وصحة الكبد

يحتوي صفار البيض على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني غير الكحولي.

تحدث هذه الحالة عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى التهاب وتلف في وظائف الكبد على المدى الطويل.

ما هو الكمية المناسبة لاستهلاك البيض يوميا؟

توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول البيض إلى ما يتراوح بين 2 إلى 4 بيضات في الأسبوع للأفراد الأصحاء.

وتنصح بالاعتدال في استهلاكه للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني، نظرا لاحتمالية تأثير الكوليسترول على حالتهم الصحية.

كما أشارت دراسة نُشرت في المجلة الكورية لعلوم الأغذية والموارد الحيوانية إلى أن تناول ما بين 2 إلى 7 بيضات أسبوعيا يساعد على الحفاظ على مستويات جيدة من الكوليسترول الجيد ويقلل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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