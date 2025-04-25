مع ارتفاع درجات الحرارة.. هذا ما يفعله الحر بالقلب والرئتين

كتب – سيد متولي

تشهد البلاد في الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، مع اقتراب حلول فصل الصيف، لكن هل تعرف تأثير الطقس الحالي وموجة الحر على القلب والرئتين؟

وبحسب موقع hindustantimes، فإن موجات الحر تؤثر على القلب والرئتين، خاصة عندما تتجاوز درجة الحرارة 39-40 درجة مئوية، حيث يضطرب التنظيم الذاتي لدرجة حرارة الجسم.

الحر والقلب

قد تسبب ضربة الشمس انخفاض ضغط الدم، ما يسبب عدم كفاية إمدادات الدم إلى الأعضاء الحيوية، ما يهدد صحة القلب مسببا الرجفان الأذيني، وتسارع القلب البطيني، والرجفان البطيني.

ليس هذا فحسب، يمك أن يهدد الحر عضلة القلب بسبب انخفاض تدفق الدم الدوراني، بينما تؤدي ضربات الشمس المتكررة إلى تندب القلب، كما تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الحر والرئتان

يمكن للطقس الحار الشديد أن يؤث على الرئتين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية سابقة، إذ يفاقم أعرا ض الربو وضيق التنفس والصفير والسعال.

كما يمكن للطقس الحار أن يسبب ارتفاع معدل التنفس، بسبب حالة تنفسية موجودة مسبقًا، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن .

مشكلة أخرى للطقس الحار تتمثل في تشنج القصبات الهوائية وانقباض مجرى الهواء، ما يجعل التنفس صعبًا.

نصائح مهمة

شرب كميات كبيرة من الماء.

تجنب النشاط الشاق في ساعات الذروة من الحرارة.

طلب الرعاية الطبية حال ظهور أعراض ضربة الشمس.

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