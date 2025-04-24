جمال شعبان يحذر الحوامل: هذه العادات تسبب أمراض القلب للجنين

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من مجموعة من العادات الخاطئة التي ترتكبها الأم خلال فترة الحمل، والتي تشكل خطرا حقيقيا على صحة قلب الجنين، وتزيد من احتمالية إصابته بأمراض القلب الخلقية.

زواج الأقارب.. خطر مضاعف على قلب الجنين

أشار "شعبان" خلال تقديم برنامجه "طبيب القلوب" المُذاع على قناة "الشمس" إلى أن زواج الأقارب يزيد بشكل ملحوظ من احتمالية ولادة أطفال يعانون من مشكلات أو أمراض خلقية في القلب.

التدخين

شدد عميد معهد القلب الأسبق على خطورة تدخين الأم الحامل أثناء فترة الحمل، أو حتى تعرضها للتدخين السلبي من خلال الجلوس بجانب زوجها المدخن.

وأوضح أن هذه العادة السيئة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية في القلب.

السجائر والشيشة.. تدخين الأم يهدد بصحة قلب الجنين

أضاف أن تدخين الحوامل، سواء للسجائر أو الشيشة، يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجنين بعيوب خلقية شائعة في القلب، مثل وجود ثقب بين الأذينين أو البطينين.

وحذر بشدة من الاستهانة بخطورة التدخين، سواء كان مباشرًا من الأم أو غير مباشر من المحيطين بها.

الموجات الصوتية.. مفتاح الكشف المبكر عن أمراض القلب الخفية

أشار "عميد معهد القلب الأسبق" إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الموجات الصوتية في الكشف عن أمراض القلب الخفية لدى الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية.

وأوضح أن هذه التقنية التصويرية تتيح للطبيب معرفة حجم عضلة القلب، وكفاءتها في العمل، وحالة صمامات القلب وما إذا كانت تعاني من أي ضيق أو مشاكل أخرى.

كما نوه إلى أن بعض الجلطات لا تظهر أعراضا واضحة على الأطفال، ولكن يمكن اكتشافها باستخدام الموجات الصوتية عبر المنظار.

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