الأشد فتكا.. 10 معلومات عن سمكة القراض السامة بعد انتشارها بالأسواق

كتب- أحمد الضبع:

أطلقت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا للمواطنين، بعد رصد انتشار سمكة القراض السامة في بعض الأسواق، مؤكدة أن تناولها قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، نتيجة خطورة سمها الذي لا يوجد له مصل حتى الآن.

وفي منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حذّرت الوزارة من صيد أو تناول هذا النوع من الأسماك الذي يعرف بعدة أسماء بينها "القراض" و"النفيخة" و"سمكة الأرنب".

وأوضحت الوزارة أن هذه السمكة تمتاز بجلد رمادي اللون وقدرتها على الانتفاخ عند شعورها بالخطر، فيما يرجع اسمها الأصلي إلى أسنانها الحادة المدببة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن سمكة القراض السامة التي تعد من الأسماك الأشد فتكًا في العالم وفقا لوزارة الصحة والسكان.

1- تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب.

2- تتميز بجلدها الرمادي وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا بالعالم.

3- اسمها الأصلي قراض بسبب أسنانها الحادة المدببة.

4- وتعرف بسمكة الأرنب أو النفيخة لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف.

5- تحتوي السمكة على غدد سامة تحت الجلد أو الأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

6- السم الموجود بالسمكة هو سم تيترودوتوكسي وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

7- توجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

8- تعيش في قاع البحار وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

9- عند تناولها تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وتقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين

10- قد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

وبحسب "الصحة" تشمل أعراض التسمم بسبب سمكة القراض الشعور بآلام في البطن، وغثيان وقيء وإسهال وضعف وشلل العضلات وانخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب وتنميل الجسم وضق في التنفس، بينما قد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

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