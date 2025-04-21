احذر.. 5 علامات في العين تشير إلى مشكلة بالكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر في العين أن تكشف عن وجود مشكلة في الكبد، لذا من المهم التعرف عليها سريعا لتجنب التعرض إلى مضاعفات خطيرة تهدد الصحة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، إليك خمس علامات في العين قد تشير إلى وجود مشكلة بالكبد:

احمرار العين

احمرار العينين قد يكشف عن تسمم الكبد، إذ قد تسبب أمراض الكبد المزمنة أمراض تخثر الدم بسبب نقص فيتامين ك، والذي قد يظهر على هيئة نزيف متكرر من أوعية العين، مسببًا الاحمرار.

جفاف العين

العيون الجافة قد تكشف عن وجود مشكلة في الكبد تتمثل في ضعف تدفق الصفراء، والذي يرتبط بأمراض الكبد المزمنة.

اصفرار العين

اصفرار العينين علامة على اليرقان، وهو أمر يحدث نتيجة تراكم البيليروبين عند اختلال وظائف الكبد.

تورم العين

التورم أو الانتفاخ حول العينين، وخاصة في الصباح، علامة على احتباس السوائل، وهو أمر يشير إلى أن الكبد في حالة كسل.

الهالات السوداء تحت العينين

قد تكشف الهالات السوداء تحت العينين عن إجهاد الكبد طويل الأمد أو زيادة في السموم.

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