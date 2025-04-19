5 فوائد غير متوقعة لعصير الافوكادو
عصير الأفوكادو لذيذ وكريمي، لكنه مليء فوائد غير متوقعة يمكن أن تثير دهشتك.
إليك 5 فوائد غير متوقعة لعصير الأفوكادو على صحة الجسم وفق هيلث لاين.
يعزز صحة الدماغ ويحسّن التركيز
الأفوكادو غني بدهون الأوميغا-3 وحمض الفوليك، التي تدعّم وظائف الدماغ، وتزيد من التركيز، والانتباه، وحتى تحسين الحالة المزاجية.
2 يساعد في بناء العضلات
عصير الأفوكادو يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون الصحية، التي تساعد في تعافي العضلات بعد التمارين، وبناء الكتلة العضلية بشكل طبيعي.
3 يرفع الكوليسترول الجيد (HDL)
الدهون الموجودة في الأفوكادو صحية جدًا، وتساعد على تقليل الكوليسترول الضار، ورفع الجيد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
4 يدعم صحة البشرة من الداخل
فيتامين E، ومضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية بالأفوكادو تغذي البشرة، وتحارب الجفاف، وتقلل ظهور التجاعيد، خصوصًا لو شربته بانتظام.
5 يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم
الأفوكادو يحتوي على ألياف ودهون صحية تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في تقليل تقلبات السكر، ويفيد مرضى السكري.
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