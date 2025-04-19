5 فوائد غير متوقعة لعصير الافوكادو

عصير الأفوكادو لذيذ وكريمي، لكنه مليء فوائد غير متوقعة يمكن أن تثير دهشتك.

إليك 5 فوائد غير متوقعة لعصير الأفوكادو على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

يعزز صحة الدماغ ويحسّن التركيز

الأفوكادو غني بدهون الأوميغا-3 وحمض الفوليك، التي تدعّم وظائف الدماغ، وتزيد من التركيز، والانتباه، وحتى تحسين الحالة المزاجية.

2 يساعد في بناء العضلات

عصير الأفوكادو يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون الصحية، التي تساعد في تعافي العضلات بعد التمارين، وبناء الكتلة العضلية بشكل طبيعي.

3 يرفع الكوليسترول الجيد (HDL)

الدهون الموجودة في الأفوكادو صحية جدًا، وتساعد على تقليل الكوليسترول الضار، ورفع الجيد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4 يدعم صحة البشرة من الداخل

فيتامين E، ومضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية بالأفوكادو تغذي البشرة، وتحارب الجفاف، وتقلل ظهور التجاعيد، خصوصًا لو شربته بانتظام.

5 يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

الأفوكادو يحتوي على ألياف ودهون صحية تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في تقليل تقلبات السكر، ويفيد مرضى السكري.