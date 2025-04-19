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5 فوائد غير متوقعة لعصير الافوكادو

11:00 ص السبت 19 أبريل 2025

عصير الأفوكادو بحليب اللوز

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عصير الأفوكادو لذيذ وكريمي، لكنه مليء فوائد غير متوقعة يمكن أن تثير دهشتك.

إليك 5 فوائد غير متوقعة لعصير الأفوكادو على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

يعزز صحة الدماغ ويحسّن التركيز

الأفوكادو غني بدهون الأوميغا-3 وحمض الفوليك، التي تدعّم وظائف الدماغ، وتزيد من التركيز، والانتباه، وحتى تحسين الحالة المزاجية.

2 يساعد في بناء العضلات

عصير الأفوكادو يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون الصحية، التي تساعد في تعافي العضلات بعد التمارين، وبناء الكتلة العضلية بشكل طبيعي.

3 يرفع الكوليسترول الجيد (HDL)

الدهون الموجودة في الأفوكادو صحية جدًا، وتساعد على تقليل الكوليسترول الضار، ورفع الجيد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4 يدعم صحة البشرة من الداخل

فيتامين E، ومضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية بالأفوكادو تغذي البشرة، وتحارب الجفاف، وتقلل ظهور التجاعيد، خصوصًا لو شربته بانتظام.

5 يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

الأفوكادو يحتوي على ألياف ودهون صحية تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في تقليل تقلبات السكر، ويفيد مرضى السكري.

عصير الأفوكادو الأفوكادو بناء العضلات
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