تجاهلت الأعراض.. علامات ظهرت على فتاة كشفت إصابتها بالسرطان

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، كشفت الشابة النيوزيلندية دومينيك ماكشين عن معاناتها مع سرطان القولون غير القابل للشفاء، والذي وأصاب الكبد بالفشل.

وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية، تم تشخيص إصابتها في سن العشرين، بعد أشهر من تجاهل أعراض مبكرة.

تشخيص صادم

في بداية رحلتها مع المرض، قدر الأطباء أن البالغة من العمر 21 عاما تتمكن من العيش لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن أيامها في هذه الحياة أصبحت معدودة.

فشل الكبد ونهاية رحلة العلاج

اضطرت دومينيك إلى التوقف الفوري عن العلاج الكيميائي الذي استمرت عليه لمدة سبعة أشهر، وذلك بسبب فشل كبدها، وهو ما تسبب في اصفرار جلدها وعينيها.

وأعلنت أنها انتقلت إلى مرحلة رعاية نهاية الحياة، حيث يتركز الاهتمام على تخفيف الألم وإدارة الأعراض الجانبية، وتقضي معظم وقتها بين المستشفى ومرافق الرعاية التلطيفية.

أعراض مبكرة تم تجاهلها وإنذار متأخر

في مقطع فيديو مؤثر ظهرت فيه بعينين مائلتين للاصفرار، عبرت دومينيك عن صدمتها لسرعة انتشار المرض في جسدها.

بدأت معاناتها في بداية العام الماضي بنوبات من الإسهال والإمساك، ثم لاحظت ظهور دم في البراز، وهو عرض شائع لسرطان القولون.

علامات تحذيرية مبكرة يجب الانتباه لها

أشارت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) أن وجود دم في البراز هو العلامة التحذيرية المبكرة الأكثر شيوعًا لسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى آلام المعدة وفقر الدم والتغيرات في عادات الأمعاء.

تجاهل الأعراض المبكرة

عانت دومينيك أيضا من تعب دائم، بالإضافة إلى آلام شديدة في البطن وفقدان الشهية.

ولسوء الحظ، انتظرت لعدة أسابيع قبل الذهاب إلى الطبيب، خوفًا من أن يتم تجاهل مخاوفها واعتبارها مجرد إمساك عادي.

نتائج تحاليل غير نمطية وكشف مفاجئ

عندما خضعت دومينيك لفحص الدم، أظهرت تحاليل وظائف الكبد مستويات "عالية بشكل غير طبيعي" من الإنزيمات والبروتينات، ما أشار إلى تلف في العضو.

كشف الفحص بالموجات فوق الصوتية عن وجود عدة كتل في القولون، وأكدت الخزعة التشخيص الصادم بسرطان القولون.

تدهور سريع

لم يمض عام على تشخيص حالتها حتى بدأ كبدها في الفشل، ما أدى إلى تدهور سريع في حالتها.

بعد دخولها المستشفى بشعور من التورم والألم الشديد، اكتشف الأطباء أن السبب الحقيقي وراء معاناتها هو السرطان وفشل الكبد، وأن أيامها أصبحت معدودة.

أهمية التشخيص المبكر

التشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم أمرا ضروريا، حيث يمكن علاج السرطانات التي يتم اكتشافها في المراحل المبكرة غالبًا بالجراحة وحدها.

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