احذر.. 5 علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات غير المتوقعة أن تكشف الإصابة بنوع سرطان شائع، وهو سرطان الجلد، لذا من المهم التعرف على الأعراض مبكرا لتجنب المضاعفات.

وبحسب موقع هيلث لاين، يصيب سرطان الجلد غير الميلانيني أكثر من 3 ملايين حالة و132,000 حالة سرطان ميلانيني عالميًا كل عام.

إليك 5 علامات غير متوقعة لسرطان الجلد:

قروح لا تلتئم

القروح التي لا تلتئم خلال بضعة أسابيع، في الوجه والأذنين والرقبة واليدين، علامة تحذيرية لسرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية.

ظهور شامات غريبة

لا ينبغي تجاهل أي شامة أو نمو جديد على جلد البالغين، خاصةً إذا تغير حجمه أو شكله أو لونه، يُعد فحص بشرتك بانتظام من الرأس إلى القدمين، بما في ذلك المناطق التي يصعب رؤيتها، عادة وقائية فعالة.

بقع متقشرة

يسبب سرطان الخلايا الحرشفية بقع متقشرة على الجلد المعرض للشمس، وقد تنزف وتسبب الألم، كما يمكن أن تنمو هذه المناطق بسرعة وتصبح بارزة أو متقرحة.

نتوءات بارزة

سرطان الخلايا القاعدية قد يسبب ظهور نتوءات صغيرة بارزة وشفافة، قد تبدو وردية اللون أو لامعة، ويجب إزالتها في الوقت المناسب لمنع تشوهها أو تلف الأنسجة العميقة.

راقب أربع علامات للورم الميلانيني

يجب ملاحظة الشامات أو التغيرات الجلدية الخطيرة المحتملة:

عدم التماثل: حيث لا يتطابق نصف الشامة مع النصف الآخر.

حواف غير منتظمة أو غير واضحة أو متقطعة.

ألوان متعددة أو توزيع غير متساوٍى للألوان.

القطر أكبر من 6 مم (حوالي حجم ممحاة قلم رصاص).

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