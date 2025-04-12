سبب وفاة إبراهيم شيكا.. ما أعراض سرطان المستقيم وطرق الوقاية؟

كتب – سيد متولي

فارق إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، الحياة، اليوم السبت، بعد معاناته من مرض سرطان المستقيم، إذ أعلنت شقيقته خبر الوفاة.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه بمنصة إنستجرام عبر Story:"إبراهيم شيكا في ذمة الله".

ما المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا؟

وعانى إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

ما هو سرطان المستقيم؟

سرطان المستقيم نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع هيلث لاين.

أعراض سرطان المستقيم

قد لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من سرطان المستقيم، ويمكن أن تشمل الأعراض في المراحل المتأخرة ما يلي:

نزيف من المستقيم.

تغيرات في عادات الأمعاء.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن.

فقدان الوزن.

الغثيان والقيء.

ضيق التنفس.

كسور في العظام.

الصداع المزمن.

تورم اليدين والقدمين.

اصفرار العين والجلد.

صعوبة في الرؤية.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

تجنب التدخين.

العلاج

الجراحة.

العلاج الإشعاعي.

العلاج المناعي.

العلاج الكيميائي.

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