ما تأثير تناول الكشري على صحة القلب والكوليسترول؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

الكشري هو طبق مصري شعبي لذيذ وغني بالعناصر الغذائية، ولكن تأثيره على صحة القلب والكوليسترول يعتمد على طريقة تحضيره وكمية تناوله.

تأثير الكشري على صحة القلب

وقال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكشري يحتوي على العدس والحمص، وهما مصدران جيدان للألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أن الكشري يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكشري إلى زيادة الوزن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن الزيوت المستخدمة في قلي البصل وتسبيك الطماطم قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية، موضحًا أن الألياف الموجودة في العدس والحمص تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، أما الزيوت المستخدمة في قلي البصل وتسبيك الطماطم، فقد ترفع من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

وأوضح أن الفئات التي يجب عليها الحذر من تناول الكشري:

مرضى القلب والأوعية الدموية: يجب عليهم تقليل كمية الملح والزيوت في الكشري.

مرضى السمنة.

مرضى السكري.

مرضى القولون العصبي.

واختتم الدكتور صلاح نصائحه قائلاً: "تناول الكشري باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن، مع تقليل كمية الزيوت المستخدمة في تحضيره، ويفضل استخدام زيت الزيتون بدلاً من الزيوت النباتية المهدرجة. يمكن إضافة المزيد من الخضروات إلى الكشري، مثل الطماطم والخيار، وتجنب إضافة الكثير من الملح".

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