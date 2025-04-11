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الذئب المنقرض يعود من جديد.. وهذا ما قاله الخبراء

12:00 م الجمعة 11 أبريل 2025

لعبة العروش

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حمل غلاف مجلة "تايم" الثلاثاء صورة ذئب مهيب، أبيض كالثلج، مرفقاً بعنوان يُعلن عن عودة الذئب الضخم.

هذا النوع، المنقرض حالياً، ربما يُعرف أكثر بدوره الخيالي في مسلسل "صراع العروش"، لكنه كان موجوداً بالفعل قبل أكثر من 10 آلاف عام، عندما كان يجوب أرجاء القارتين الأمريكيتين، وفقًا لـ bbc.

الشركة التي تقف وراء هذه العناوين هي "كولوسال بيوساينسز"، والتي أعلنت أنها استخدمت "هندسة وراثية ماهرة وحمضاً نووياً قديماً" لاستيلاد ثلاثة جراء من الذئب الضخم، بهدف "إحياء" هذا النوع المنقرض.

لكن، رغم أن الذئاب الصغيرة- رومولوس، ريموس، وكاليسي - تمثل إنجازاً تقنياً مذهلاً، يقول خبراء مستقلون إنها ليست فعلياً من سلالة الذئب الضخم الأصلية.

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BBC
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