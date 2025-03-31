يدمر معدتك ويصيبك بالسكري.. طعام شهير عدو لجسمك

كتبت- أسماء العمدة:

كشف أحمد صلاح خبير التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم، وخاصةً المعدة ومستويات السكر في الدم.

وأضاف من خلال تصريح لـ"مصراوي، تحتوي الأطعمة المصنعة على مواد حافظة ومضافات صناعية تسبب تهيجًا في المعدة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة والقرحة.

تزيد السكريات المضافة من حموضة المعدة، وتؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم.

تؤثر هذه الأطعمة سلبًا على البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي.

الإصابة بالسكري

وأكد صلاح:" تسبب السكريات المضافة ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، تؤدي الأطعمة المصنعة إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في الإصابة بمرض السكري."

وأختتم صلاح:" قلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة قدر الإمكان، اختر الأطعمة الطازجة والمغذية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، اقرأ الملصقات الغذائية بعناية، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد المضافة، اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي".

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