"خطر خفي".. مشروب يومي يرفع السكر ويهدد قلبك

كتبت- أسماء مرسي:

إن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، ما يُشكل خطرا كبيرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

في هذا الصدد، إليك تأثير المشروبات المحلاة بالسكر على مستويات السكر في الدم وصحة القلب، وفقا لموقع "onlymyhealth".

المشروبات المحلاة بالسكر ومستويات السكر

تُمتص المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشاي المُحلى، بسرعة فائقة في مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر.

وعلى عكس الأطعمة الكاملة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، فإن هذه المشروبات لا تقدم أي قيمة غذائية، ما يجعل استهلاكها ضارا على المدى الطويل.

المشروبات المحلاة بالسكر والقلب

تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يُسهم في زيادة الوزن والسمنة، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

كما تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تُدخل هذه المشروبات السكر إلى جسمك، ومع مرور الوقت، يُسهم ذلك في مقاومة الأنسولين، والالتهابات المزمنة، وزيادة الوزن غير الصحية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كيف تحمي قلبك وتخفض مستويات السكر؟

استبدال المشروبات السكرية بالماء، أو الشاي غير المحلى، أو الماء المنقوع بالليمون أو النعناع.

تناول الفاكهة الكاملة بدلا من عصائرها، فالفاكهة الكاملة تُوفر الألياف وتُبطئ امتصاص السكر، على عكس العصائر التي تحتوي على سكر الفواكه دون الألياف.

الحرص على كمية كافية من الماء على مدار اليوم لتقليل رغبتك في تناول المشروبات السكرية.