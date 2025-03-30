مشروبات سحرية تمنع زيادة وزنك في العيد

يخشى العديد من الأشخاص من زيادة وزنهم خلال أيام عيد الفطر، مع تناول الأطعمة الدسمة والكحك والبسكويت وغيرها، لكن هناك بعض المشروبات السحرية قد تساعدك في الحفاظ على وزنك، فما هي:

خل التفاح

خل التفاح يدعم الهضم ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ويمكنه أيضًا تقليل الشهية عند شربه قبل الوجبات، كما يساعد في حرق الدهون، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكاتيكين، ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما أنه يكبح شهيتك.

ماء الخيار والنعناع

ماء الخيار والنعناع يزيل السموم، ويعزز الهضم، ويساعد على ترطيب الجسمك ومحاربة الانتفاخ.

ماء الليمون

يساعدك ماء الليمون على إنقاص الوزن، بفضل محتواه الغني من فيتامين سي، إذ يدعم عملية الأيض، ويطرد السموم، ويساعد على الشعور بالشبع.

الزنجبيل

الزنجبيل يحسن الهضم وقد يمنع الانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة، كما يساعد على حرق الدهون.

يقوي المخ.. نوع طعام يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

احذر .. الإفراط في الملح يهدد صحتك النفسية

كارثة.. حسام موافي يكشف ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام أثناء الحزن

تسبب ارتفاع الضغط والفشل الكلوي والجلطات.. جمال شعبان يحذر من عادة خطيرة

يصيبك بأمراض القلب والكوليسترول.. احذر تناول البيض بهذه الطريقة