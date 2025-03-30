علامة أثناء النوم تكشف إصابتك بمرض السكري.. احذرها

كتبت - أسماء مرسي

يستيقظ البعض أحيانا على شعور بتنميل في القدمين، وقد يكون هذا الشعور عابرا وغير مقلق، ولكن، في بعض الحالات، تنميل القدمين أثناء النوم علامة على وجود مشكلة صحية، مثل مرض السكري.

تنميل القدمين والاعتلال العصبي السكري

تنميل القدمين أحد الأعراض الشائعة للاعتلال العصبي السكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني.

يحدث الاعتلال العصبي السكري عندما تتضرر الأعصاب نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، وفقا لموقع "everydayhealth".

أعراض الاعتلال العصبي السكري

بالإضافة إلى التنميل، تشمل أعراض الاعتلال العصبي السكري ما يلي:

وخز أو حرقان في القدمين.

ألم حاد في القدمين.

ضعف في عضلات القدمين.

فقدان الإحساس في القدمين.

لماذا يحدث التنميل أثناء النوم؟

تنميل القدمين أثناء النوم أكثر وضوحا بسبب قلة الحركة أثناء النوم، ومع ذلك، إذا كان التنميل مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الألم أو الضعف، فهذا علامة على وجود مشكلة صحية.

مضاعفات الاعتلال العصبي السكري

إذا تُرك الاعتلال العصبي السكري دون علاج، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

تقرحات القدم.

التهابات القدم.

تشوه القدم.

في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى بتر الأطراف.

علاج تنميل القدمين الناتج عن السكري

يعتمد علاج تنميل القدمين الناتج عن السكري على السيطرة على مستويات السكر في الدم، يمكن تحقيق ذلك من خلال:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

فحص القدمين بانتظام.

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