هذا ما يحدث لكليتيك بعد تناول اللب في العيد.. احذر التأثير الخفي

كتبت- نرمين ضيف الله

يُقبل الكثيرون خلال الأعياد على تناول بذور اللب كوجبة تسالي خفيفة، لكن ما قد لا يدركه البعض هو تأثيرها المحتمل على صحة الكلى، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والباطنة، إن اللب بذور اللب تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة العبء على الكلى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الأملاح الوائدة يمكن أن تسبب احتباس السوائل واضطراب توازن المعادن في الجسم.

كما أن احتوائها على الملح بكميات كبيرة قد يشكل ضغطًا إضافيًا على وظائف الكلى، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية مزمنة.

وتابع أنه لتجنب أي مضاعفات صحية، ينصح بالاعتدال في تناول هذه البذور، مع الإكثار من شرب الماء للحفاظ على توازن السوائل وتقليل التأثير السلبي للأملاح على الجسم.

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