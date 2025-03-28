يتجاهلها الكثير.. علامات تشير إلى اصابتك بورم في الدماغ

كتبت- أسماء العمدة:

قد يكون من الصعب تشخيص أورام الدماغ في المراحل المبكرة لأن الأعراض قد تكون خفيفة أو مشابهة لحالات أخرى، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، خاصة إذا ظهرت بشكل مستمر أو تفاقمت مع مرور الوقت.

الصداع

ووفقًا لـ medicalxpress، غالبًا ما يكون الصداع من الأعراض المبكرة لورم الدماغ، وقد يكون مختلفًا عن الصداع المعتاد، قد يكون الصداع أكثر شدة في الصباح، أو يزداد سوءًا مع النشاط أو التغيرات في الوضعية، وقد يكون مصحوبًا بالغثيان أو القيء.

التغيرات في الرؤية

قد تشمل الرؤية المزدوجة، أو عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الرؤية المحيطية.

مشاكل في التوازن والتنسيق

قد يعاني الشخص من صعوبة في المشي، أو فقدان التوازن، أو الدوخة بشكل مستمر.

التغيرات في الشخصية أو السلوك

قد تشمل تقلبات المزاج، أو التهيج، أو الاكتئاب، أو صعوبة التركيز.

النوبات

قد تكون النوبات من الأعراض المبكرة لورم الدماغ، خاصة إذا لم يكن لدى الشخص تاريخ من النوبات.

مشاكل في الكلام

قد يعاني الشخص من صعوبة في التحدث، أو فهم الكلام، أو العثور على الكلمات المناسبة.

الضعف أو الخدر

قد يعاني الشخص من ضعف أو خدر في جزء من الجسم، مثل الذراع أو الساق.

نصائح طبية مهمة

إذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تتفاقم، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يحسن بشكل كبير من نتائج علاج أورام الدماغ.

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